Hafriyat döküm alanları konuşuldu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası inşaat yüklenicisi, inşaat malzemeleri satışı, yapı denetimi, savunma sanayi, teknik hizmetler satışı yapan ikinci meslek komitesi üyeleri bir araya geldi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda, Düzce Belediyesinin hafriyat dökümü ile almış olduğu karara istinaden odada, inşaat firmalarından gelen talep ve istekler doğrultusunda inşaat hafriyatlarından çıkan verimli tarım topraklarının döküm alanı haricinde ihtiyaç ve uygun görülen yerlere belediyenin kontrolü dahilinde değerlendirilmesinin uygun olacağı ve çıkacak olan moloz atık ve çöplerin belediyenin göstermiş olduğu olanlara dökülmesi hakkında görüşüldü.

Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Gündem, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, 2. Meslek Komite Başkanı Hayrullah Şen, komite üyeleri Düzce’de faaliyet gösteren yapı denetim firmaları ve inşaat firmaları yetkilileri katılım sağladı.

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