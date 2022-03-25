Düzce’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ile tarihi obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca’da bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini almasının ardından adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 419 adet sikke ile 174 adet tarihi obje ele geçirildi. Konu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve objeler ise Düzce Konuralp Müze müdürlüğüne teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.