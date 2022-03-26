Öğrenci servislerine sıkı denetim

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Düzce'de Jandarma trafik ekipleri öğrenci servislerine yönelik uygulamalarına hız verdi. Ekipler Jandarma sorumluluk bölgesi ile birlikte 4 ilçedeki okulların önünde yaptığı denetimde 2 aracı trafikten men etti.

Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci taşıyan servislere yönelik uygulama ve denetimlerini artırdı. Ekipler, Merkez Şehit Yalçın Güzeller Ortaokulu ile Kaynaşlı Ömer Dinçer İlkokulu, Gümüşova Hacıkadirler İlkokulu, Gölyaka Yeniyaşam İlköğretim okulu, Akçakoca Hamiyet Sevil İlk ve Ortaokulu, Akçakoca Lisesi ile Tepeköy İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin çıkış saatinde öğrenci servislerini denetledi. Yapılan denetimlerde 52 öğrenci servisi denetlenirken kurallara uymayan 3 araca bin 281 TL para cezası uygulandı. Denetimler sırasında 2 araçta trafikten men edildi.

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