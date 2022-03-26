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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler becerilerini geliştiriyor

İHA

Öğrenciler becerilerini geliştiriyor

– Düzce’de başlatılan Düzce Eğitim Hareketi (DEHA) Projesi, Yığılca’da öğrencilerin ayağına giderek, Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlkokulu’nda çocuklar ile buluştu.
DEHA Projesi Yığılca’ya ulaştı. Öğrencilerin kültür ve sanat alanlarına yönlendirerek kişisel yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak amacı ile geleneksel Türk el sanatlarından olan ebru sanatı uygulandı. Tasarım ve beceri atölyesinde yapılan sanatsal aktivite öğrencilerin, sanatla yakınlaşarak hayal dünyalarını sanatla birleştirip yansımalarını görme fırsatı buldu. Becerilerini ve hayal güçlerini geliştirdikleri, geleneği yeni kuşaklara aktarmak açısından gerçekleştirilen sanatsal faaliyette proje çalışmasına destek olan ve ebru sanatı ile öğrenciler bir araya getiren Yığılca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü El Sanatları öğretmeni Arzu Arslantaş’ta etkinliğe ve projeye destek verdi.

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