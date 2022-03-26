Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi

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– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün ilçelerde sürdürdüğü kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimlerinin sonuncusu Gölyaka Atatürk Ortaokulu velilerine verildi.

Düzce’de kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı şiddet önleme ve izleme merkezinde görevli sosyal çalışmacı Yasemin Yıldız, Gölyaka’da veliler ile bir araya geldi. Atatürk Ortaokulu öğrenci velilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi.

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