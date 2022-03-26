Elektrik faturaları bu tavsiyelerle düşüyor Uzmanı açıkladı: "Alışkanlıklar değişirse, elektrik faturası düşer"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik faturaları bu tavsiyelerle düşüyor Uzmanı açıkladı: "Alışkanlıklar değişirse, elektrik faturası düşer"

İHA

Elektrik faturaları bu tavsiyelerle düşüyor Uzmanı açıkladı: "Alışkanlıklar değişirse, elektrik faturası düşer"

– Düzce Üniversitesi Gölyaka MYOK Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı İsmail Gül, evlerdeki alışkanlıkları değiştirerek, ciddi tasarruf sağlanabileceğini günde 1 liralık tasarruf ile ülke genelinde 7080 milyon liralık tasarruf yapılabileceğini dile getirdi.
Ülke genelinde elektrik faturalarına gelen tepkiler sonrasında Düzce Üniversitesi Gölyaka MYO Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı İsmail Gül, vatandaşlara önemli uyarlarda bulunarak elektrik faturalarının düşürülebileceğini açıkladı. Evlerde ki kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, her gün çamaşır makinesinin kullanılmaması gerektiğini özellikle elektrikli su ısıtıcılarına fazla su koyularak elektrik fiyatlarının arttığını belirtti.
Gül, “Bizler evimizde günde 1 liralık tasarruf ile toplam ülke geneline baktığımızda 7080 milyon lira gibi bir tasarruf yapabiliyoruz. Bunu nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili de bizim alışkanlıklarımız kültürlerimiz değişecek. Evdeki aydınlatmalarda son dönemdeki gelişen teknoloji ile LED aydınlatmalara geçildi. Aydınlatmada yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Ama bundan sonrası artık alışkanlıklarımızı değiştirmek ile ilgili. Örneğin çamaşır makinesini kullanırken, sanayide çalışan kişiler için demiyorum ama amir, memur gibi hafif işlerde çalışan insanların kıyafetleri aşırı kirlenmiyor. Bunun için kalkıp da 2 saat 2,5 saat çamaşır makinesinin çalışmasına gerek yok. Daha kısa süreli programlar kullanılabilir veya mutfakta bulaşıklarımızı daha düşük sıcaklıklarda yıkayabiliriz. Bu sayede elektrik faturalarımızı düşüreceğinize inanıyorum. Su ısıtıcılarımıza gereğinden fazla suyla doldurup çalıştırıyoruz. İçeceğimiz bir fincan kahve ama bir sürahi su dolduruyoruz. Bunları azaltarak elektrik faturamızı düşürebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“NoFrost buzdolabına gerek yok”
Evlerde kullanılan beyaz eşyaların tercihlerinin önemli olduğunu dile getiren Bölüm Başkanı Gül, “Beyaz eşyalarımızı seçerken de hatalı seçimler yapıyoruz. Aşırı sıcak olan bir bölgede değiliz. Bu yüzden bizim nofrost buzdolaplarına ihtiyacımız yok. Evlerde nofrost buzdolabı var bir de dipfriz kullanılmış. Bu da haliyle faturaların yükselmesine sebep oluyor. NoFrost buzdolabı yerine LoFrost veya statik buzdolaplarını tercih ederek ve özellikle alınan her beyaz eşyanın enerji kimlik belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Enerji kimlik etiketleri var onları kontrol etmeleri lazım. Buzdolabını günlük hayatımızda hepimiz en az 1015 sefer açıyoruz. Bu kapağın az biraz açık kalması, tam iyi kapatılmaması veya dengesinin bozuk olması açık kaldığı zaman sarfiyatımız çok üst noktalara çıkıyor. Buzdolabının kapağını güzel kapatabilmeyi veya kişi buzdolabının kapağını açıyor, içerisinden içeceğini alıyor tezgaha geçiyor içeceğini bardağa dolduruyor, bu arada buzdolabının kapağı açık içeceğini koyuyor. İçiyor daha sonra buzdolabından aldığı içeceğini tekrar dolaba koyup kapağı kapatıyor. Bu esnada buzdolabının çalışma süresi artıyor. Buzdolabı da istenilen sıcaklığa tekrar düşmesi için uzun süre çalışması gerekiyor” dedi.

“Sigortaları ayırın”
Evlerde günlük olarak kullanılan buzdolabı ve kombinin dışında kalan diğer bütün eşyaların sigortalarının ayrılması gerektiğini dile getiren ve bunu gerçekleştiren bir öğrencisinin elektrik faturalarında düşme olduğunu belirten Gül, “Bir evde sadece buzdolabı ile kombinin sigortalarını ayırın. Bunlara giden enerji sigortalarını belirleyin işaretleyin Bunlar hariç diğer bütün sigortaları indirin. Bir öğrencimiz bunu yapmış. O dönemde bu dediklerimi uygulamış ve bana ‘Hocam 75 liralık faturam, 42 liraya düştü’ dedi. Sadece evden çıkarken gereksiz olan sigortaları kapatarak bunu yaptı. Çünkü bazı eski tesisatlar da kaçak rölelerimiz yok. Topraklama hatlarında kaçak olduğu zaman bu bizim saatimizden geçiyor. Elektrik tesisatlarının yenilenmesi veya kaçak akım rölelerinin takılması bu konuda çok önemli. Yani elektriğimiz boşa gidiyor” şeklinde konuştu.

“Modem ve televizyonun fişleri çekilmeli”
Evlerde genellikle kullanılan modem ve televizyonların fişlerinin 24 saat takılı olduğunu, bunlarında ciddi elektrik harcadığını belirten İsmail Gül, “Bir çoğumuzun yaptığı alışkanlıklar arasında modem 24 saat sürekli fişte takılı veya televizyonumuz 24 saat fişte takılı kumandalardan kapatıyoruz. Modemler 80 volt gibi saatte tüketim harcıyor. İlk başta biraz basit gibi geliyor. Ama 24 saat takılı olduğu için prizlere en azından uyurken modemleri çekmek veya televizyonların fişlerini çekmek bizlere tasarruf sağlayacaktır. Televizyonların önünde yanan ışık ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Daha önce yapılan bir çalışmada bu ışığın bir yıl boyunca sürekli açık kalması sizin bir günlük evdeki ihtiyacınızı karşılayacak kadar enerji sarfiyatına sebep oluyor. Bu yüzden kullanmadığımız cihazların o küçükte desek bunları önemseyerek kapatsak, yapmakta fayda olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“220 volt yerine 12 ve 4 voltluk prizler olmalı”
Son teknoloji ile evlerde 220 volttan çok 12 volt ve 5 voltluk prizler olması gerektiğini dile getiren gül sözlerini şu şekilde tamamladı: “Evlerimizde artık bir çok kullandığımız cihazlar 12 Volt veya 5 voltluk cihazlar kullanıyoruz. Fakat evimizin tüm sistemlerinde 220 volt kullanıyoruz. Artık bizim 220 volt kullandığımız cihazlar belli. Beyaz eşyalarımız 220 volt olarak kullanıyoruz. Bunların kullanım yerleri de belli. Bunun haricinde yatak odalarımızda giyinme odalarımızda veya çocuk odalarımızda 12 volt veya 5 voltluk prizlerin yapılması taraftarıyım. Özellikle bu evlerin kullanımdaki kültürü değiştirmek lazım. Çünkü her cihaz için bir adaptör alıyoruz, kablo alıyoruz. Belki önümüzdeki süreçte kablosuz enerji aktarımı devreye girecek ama o teknolojiyi mi bekliyoruz? 220 volt bağlantı şebekesi çekerken evimize, haliyle kalın bakır kablolar kullanıyoruz. Ama 12 volt veya 5 voltluk enerji tesisatı çektiğimiz zaman evimize bakırdan bile muazzam bir tasarrufumuz oluyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Atay'dan usta ellere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Atay'dan usta ellere ziyaret
Düzceli yüzücüler yarı finalde
YEREL HABERLER Düzceli yüzücüler yarı finalde
Validen Şehit kızına taziye ziyareti
YEREL HABERLER Validen Şehit kızına taziye ziyareti
Vali Ustaoğlu’dan, Düzce'ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu’dan, Düzce'ye ziyaret
Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu filmini izlediler
YEREL HABERLER Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu filmini izlediler
Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret ...
Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi
YEREL HABERLER Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi
Öğrenciler becerilerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Öğrenciler becerilerini geliştiriyor
Okullarda çocuklara yetenek taraması
YEREL HABERLER Okullarda çocuklara yetenek taraması
Öğrenci servislerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Öğrenci servislerine sıkı denetim
Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce’de yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce’de yakalandı
Bursa’da aranan şahıs Akçakoca’da yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’da aranan şahıs Akçakoca’da yakalandı
Düzce’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Düzce’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Hafriyat döküm alanları konuşuldu
YEREL HABERLER Hafriyat döküm alanları konuşuldu
Düzce TSO’da eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Düzce TSO’da eğitimler sürüyor
Atletizm gençler müsabakaları yapıldı
YEREL HABERLER Atletizm gençler müsabakaları yapıldı
Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor
YEREL HABERLER Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor
Dünyada her yıl 10 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor
YEREL HABERLER Dünyada her yıl 10 milyon kişi bu hastalığa ...
Çifte gökkuşağı sürprizi
YEREL HABERLER Çifte gökkuşağı sürprizi
Ekipler sokakları pırıl pırıl yaptı
YEREL HABERLER Ekipler sokakları pırıl pırıl yaptı
Borsa İstanbul MTAL 9 yıl sonra TÜBİTAK’ta
YEREL HABERLER Borsa İstanbul MTAL 9 yıl sonra TÜBİTAK’ta
Minikler trafik kurallarını jandarmadan öğrendi
YEREL HABERLER Minikler trafik kurallarını jandarmadan öğrendi
Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı
Yeni yapılan okul hizmete açıldı
YEREL HABERLER Yeni yapılan okul hizmete açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.