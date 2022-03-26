Vali Atay'dan usta ellere ziyaret

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak belirlenen ilde ki sanatçıları ziyaret ederek, çalışmalarını inceliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılında ülke genelinde ‘Somut olmayan kültürel Miras taşıyıcılarını’ belirledi. Buna göre Düzce’de de belirlenen sanatçıları Vali Cevdet Atay, tek tek ziyaret etmeye devam ediyor. Bıçak sanatçıları Mehmet Şeker ve Kerim Durkal’ı atölyelerinde ziyaret eden Atay, "Kültürümüze sahip çıkan ve bunu gelecek kuşaklara taşıyan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

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