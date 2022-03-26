Rehabilitasyon merkezinde öğrenciler ders görecek

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bir yandan sokak hayvanlarına kapılarını açarken bir diğer yandan da üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim almalarına imkan sağlıyor.

Türkiye’nin ve bölgenin en modern tesislerinden biri olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sadece can dostlarımıza değil, eğitim alanında da hizmet veriyor. 1 Ameliyathane ve 97 adet kafesin bulunduğu son teknoloji ile donatılan Geçici Bakım ve Rehabilitasyon merkezi kapılarını sık sık öğrencilere de açıyor.



30 öğrenci 7 hafta boyunca ders alacak

Binlerce can dostun tedavi edilip bakımlarının yapıldığı tesiste Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim almaya başladı. 7 hafta boyunca haftada 1 gün sürecek olan eğitimlerde ilk ders muayene yönetimi oldu. Tesisin tüm bölümlerini gezen öğrenciler ameliyathanedeki ekipmanları inceledikten sonra muayene yöntemlerini öğrendi. Geleceğin veteriner teknikerleri tesiste bütün ayrıntıların düşünüldüğünü ve ilk dersin oldukça verimli geçtiğini dile getirerek Düzce Belediyesine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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