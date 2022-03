Araç sahiplerine hem maddi, hem de mazot desteği

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kentin ulaşımını sağlayan araç sahiplerine yönelik önemli bir destek paketini açıkladı. Özlü, araç sahiplerine maddi ve mazot desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Ulaşım Hizmetleri A.Ş, 2022 yılı için alt yüklenici olan araç sahiplerine yönelik gelir desteği miktarlarını belirledi. 2022 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak çalışmaya göre araç sahiplerinin aylık sabit giderlerinin karşılanması için 16 bin 500 lira ve ilave ek gelir desteği olarak da 4 Bin lira ödenmesi Ulaşım A.Ş tarafından kararlaştırıldı. Böylelikle kentin ulaşımını sağlayan her araç için sabit olarak 20 bin 500 lira ödenecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önerisiyle mazot desteğini de masaya yatıran Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş. yönetimi, araçlarda kullanılan kart ve navigasyon sisteminden elde edilen aktif çalışma kilometre verilerine göre her 100 kilometre için 12.5 litre mazot bedeli ödenmesini belirledi. Düzce’nin ulaşım yükünü çeken uğur böcekleri, her 100 kilometrelik seferi için 12,5 litre mazot desteği almış olacak.



“Araç sahiplerimize desteğimizi artırdık”

Araç sahiplerini de mağdur etmek istemediklerini ve başlattıkları çalışmanın kısa süre içinde tamamladıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla toplu taşıma sistemini sil baştan değiştirdik. Yeni sistem ile hem sefer sayılarımızı azalttık hem de esnaflarımızı sürece dahil ettik. Birçok ile örnek olan ulaşım sistemimizde esnafımıza olan desteğimizi de her zaman yaptık. Araç sahiplerinin maliyetlerin artmasından dolayı iyileştirme talebini değerlendirerek çalışma yaptık. Araç sahiplerimize 20 Bin 500 TL maddi ve her 100 kilometre için de 12.5 litre mazot bedeli desteği veriyoruz.

Hemşehrilerimizin memnuniyetini sağlamak bizim görevimiz ve biz de bunun için çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan, araç sahiplerine gönderilen yazı ile sözleşmelerin yenilenmesi bekleniyor.

