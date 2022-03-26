Rölyef ve boncuk sergisi açıldı

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– Düzce Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Kağıt Rölyef ve Miyuki Boncuk örücülüğü sergisi alışveriş merkezinde vatandaşlara açıldı.

Düzce’de kadınların yoğunlukla katılım sağladığı Halk Eğitim Merkezinde ki kurslarda sergiler açılmaya başlandı. Merkez içerisinde kursiyerlerin ilgi gösterdiği Kağıt Rölyef ve Miyuki Boncuk bölümlerinde katılımcıların hazırladığı eserler, Düzce’de alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı.

Vali Cevdet Atay, eşi Elçin Altay ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile sergi açıldı. Vali Atay sergilenen eserleri tek tek inceleyerek kursiyerlere başarılar diledi.

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