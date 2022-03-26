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Torununun bıçaklandığını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirdi 6 kişiyle girdiği tartışmada bıçaklanarak yaralandı

İHA

Torununun bıçaklandığını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirdi 6 kişiyle girdiği tartışmada bıçaklanarak yaralandı

Düzce’de bir genç, bir grupla girdiği tartışmada bıçaklandı. Torununu yerde kanlar içinde gören yaşlı kadın kalp krizi geçirdi.
Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ö. (30) ile 6 kişilik bir grup arasında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Cihan Ö., karın bölgesinden bıçaklanarak kanlar içinde yerde kaldı. Kavgaya karışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Torununun kanlar içinde yerde yattığını gören Z.A. (70) ise baygınlık geçirdi. O sırada yaralı şahsa ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaşlı kadın için de seferber oldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan Cihan Ö. ve Z.A., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karışan 6 kişi ise polisin yaptığı kısa süreli çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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