15 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu

– Düzce'de geçtiğimiz ay 15 kişi, kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayetlerine ilişkin hastaneleri her ay düzenli olarak kontrol ediyor. Bu çerçevede, Düzce'de şubat ayı içerisinde yapılan kontrollerde toplam 15 kişinin kedi ve köpek ısırması şikayetiyle hastanelere başvurduğu tespit edildi. Tespit sonrasında hayvanlar, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesine alınarak, 10 gün boyunca kontrol edildi. Hayvanların kuduz hastalığı taşıyıp taşımadığı kontrol edilirken, herhangi bir hastalığı gözlemlenmeyince alındıkları yerlere geri bırakıldı.

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