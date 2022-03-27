Öğrenciler çarpım tablosu turnuvasıyla eğlendi

– Düzce Hacıyakup İlkokul ve Ortaokulu'nda öğrencilerin çarpım tablosunda sorun yaşamaması için turnuva düzenlendi.

Turnuva çerçevesinde 3,4,5,6,7, ve 8. sınıf öğrencileri arasında iki grup olarak yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmada ilk grubun birincisi 3 bin 730 puanla 6. sınıf Efe Yusuf Horuz, ikinci 3 bin 10 puanla 6. sınıf öğrencisi Serhat Çakar, üçüncü ise 2 bin 390 puanla 7. sınıf öğrencisi Gözde Demircan oldu.

İkinci grubun birincisi de 2 bin 490 puanla 5. sınıf öğrencisi Metehan Arı, ikinci 2 bin 60 puanla 4. sınıf öğrencisi Emirhan Gök, üçüncüsü ise 2 bin 50 puanla 4. sınıf öğrencisi Mehmetcan Çelebi oldu.

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