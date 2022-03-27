Kemençe sesine kayıtsız kalamadılar

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Düzce'de bir alışveriş merkezinin kuruluş yıldönümü etkinliğinde kemençe sesini duyan vatandaşlar horon ekibine eşlik etti.

Düzce'de bulunan Krempark Alışveriş Merkezi, kuruluşunun 10. yıldönümü dolayısıyla etkinlikler düzenledi. 10. yıl pastasının kesimiyle başlayan etkinlikler arasında horon ekibi de yer aldı. Etkinlikleri izleyen vatandaşlar, kemençe sesini duyunca horon ekibine eşlik etti. Onlarca Düzcelinin eşlik ettiği etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Kutlamalar sirk gösterisiyle devam etti.

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