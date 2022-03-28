Sağlık için sağlıklı temas

– Düzce Sağlık Müdürlüğü’nün Sağlık İçin Sağlıklı Temas konulu eğitim programı Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın destekleri ve Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Düzce’de kamu sağlık tesislerinde hasta ve çalışan memnuniyetine dayalı hizmet sunumunun güçlendirilmesi amacı ile sağlık çalışanlarına yönelik planlanan Sağlık İçin Sağlıklı Temas iletişim becerileri konulu eğitim programı Atatürk Devlet Hastanesi’nde devam edildi.

Atatürk Devlet Hastanesi toplantı salonunda Halk Sağlı Hizmetleri Başkanlığı'nda görevli sosyal çalışmacı Feride Selvi, Psikologlar Zeynep Alçelik Uran ve Hatice Günleri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, hastane de görevli personellere kişinin kendi ile kurduğu temas, kişinin çevresi ile kurduğu teması, kurumsal temas ve algı, empati ve dinlenme, zor hastaya yaklaşık becerilerinin geliştirilmesi, iletişim ve uyum konularında eğitim verildi.

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