Doğa kirliliği çocuklara anlatılıyor

– Çilimli İlçesi Topçular Anaokulunda minik öğrencilere denizlerdeki atıklar anlatıldı.

Düzce’de minik öğrencilere doğa ile ilgili bilgilendirmelerde devam ediyor. Çilimli ilçesindeki Topçular Anaokulu’nda deniz atıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Denize atılan atıkları toplayan öğretmenler, suda bırakılan etkileri öğrencilere anlattı. Öğrenciler bu deney sayesinde doğa kirliliğini önlemenin ne kadar önemli olduğunu, hayattaki yerini ve etkilerini gözlemlemiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.