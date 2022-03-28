Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Düzce seçmesi yapıldı

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Düzce Taekwondo Anadolu Yıldızlar ligi seçmesinde dereceye girmek için 60 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmesi düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı seçmelerin yanı sıra 60 sporcunun katıldığı Minikler il şampiyonası da yapıldı.

Gün boyu süren müsabakalara toplam 110 sporcu katıldı.

Düzce Seçmelerinde dereceye gerinler iller arası şampiyonada Düzce’ye temsil edecekler.

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