Futbolcular sahada tekme tokat kavga etti



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor arasındaki karşılaşmasının bitiş düdüğüyle futbolcular arasında kavga çıktı. Polis, tekme tokat kavga eden futbolculara biber gazıyla müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor, dün Çilimli İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor'un 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beyköy Belediyespor oyuncuları, rakip oyunculara saldırdı. Kavganın büyümesiyle birlikte yedek kulübesindeki futbolcular ve yöneticiler de olaya dahil oldu. Polis, kavga eden futbolculara biber gazıyla müdahale etti. 5 futbolcu aldığı darbelerle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 kişi serbest bırakıldı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kavga anından vatandaşların çektiği görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Düzce / Çilimli Tezcan SOLMAZ

2022-03-28 11:27:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.