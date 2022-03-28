Öğrenciler 112 Çağrı Merkezini gezdi

– Düzce’de 112 Acil Çağrı’nın tanıtılması için çalışmalar bir yandan devam ederken, 23 Nisan İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, ekiplerle bir araya gelip resim yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliliğini arttırmaya yönelik tanıtım çalışmalarını sürdüren 112 Acil Çağrı Merkezi, bir yandan tanıtım yaparken bir yandan da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 23 Nisan İlköğretim okulunda öğrenim gören 1/A sınıfı öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Acil durumlarda tek numaranın 112 olduğunu, hangi durumlarda 112’nin aranması gerektiğini, sistemin nasıl çalıştığı konusunda minik öğrencilere bilgilendirmelerde bulunulurken, konferans salonunda 112 etkinliği düzenlendi. Acil Çağrı ile ilgili resim çizen öğrenciler, tanıtım filmi de izledi.

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