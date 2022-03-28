Öğrencilere dini bilgiler aktarılıyor

– Düzce Müftülüğü, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda öğrenciler ile bir araya gelerek, öğrencilere dini bilgiler anlatmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda, Müftülüğün eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor. Müftü Yardımcısı Derya Topalcık ile Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda Manevi Danışmanlık yapan Tuba Hüner ve yurdun müdürü Nebahat Akdere’nin katılımı ile öğrencilerle dini konular üzerine sohbet programı gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, bir sonraki dönemlerde tekrar yapılması için anlaşıldı.

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