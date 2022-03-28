Çöp evde bulunan 3 çocuk korumaya alındı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de çöplerle dolu evde kötü şartlarda yaşayan 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Düzce Beyciler Mahallesi 1566 Sokak'ta bulunan evden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Düzce Belediyesi zabıta ekipleri öğle saatlerinde eve geldiklerinde, içerinin çöplerle dolu olduğunu, 2 erkek çocuğu bir yatakta yatarken gördü. Zabıta memurları, çocuklara aç olup olmadıklarını sordu. Çocuklar, dün akşam yemek yediklerini, daha sonra bir şey yemediklerini söyledi. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri geldi. Görevliler, Bekir G. (45) ve Fikriye G. (40) çifti ile görüşürken, 9 ve 11 yaşındaki erkek çocuklarla, okulda bulunan 12 yaşındaki kız çocuğunu koruma altına almak istediklerini belirtti. Fikriye G. duruma karşı çıktı, fenalaştı. Fikriye G. sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Bekir G. ise polis merkezine götürüldü. 3 çocuk ise koruma altına alındı. Belediye ekipleri daha sonra evde temizlik çalışması başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-03-28 15:41:51



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