Başkan Özlü "OSB’lerde seçici davranıyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgelerinin küçük yüzölçümlü şehirler için sosyoekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade ederek OSB’ler ile eğitimin eşzamanlı gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Faruk Özlü, kentin geniş arazilerinin olmadığını ve olan arazileri verimli bir şekilde kullanmanın önemine dikkat çekerek, Organize Sanayi Bölgelerine gelecek sanayi kollarında seçici davrandıklarını ifade etti. Düzce’de aktif olarak 3 OSB’nin bulunduğunu ve iki OSB’nin de genişletilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Özlü, “Çilimli’de yer alacak olan yeşil OSB için ilk kazma 1 Nisan’da vurulacak. İlk OSB’yi 340 hektara büyütüyoruz” dedi.



"OSB'lerde teknik kolejler kurulmalı"

Her OSB’de bir teknik kolej adı altında mesleki teknik eğitim lisesinin kurulması ve çıraklık eğitim merkezi gibi isimlerin kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Faruk Özlü, “Teknik kolej demek çok daha iyi. OSB'lerde kurulacak teknik liselere teknik kolej demeli. Okulu OSB yönetiyor. Öğrenciler bir yılda İngilizce konuşuyorlar. Türkiye'de bunların sayısının artması lazım. Her kurulacak OSB içinde teknik kolej olmalı. Kimya OSB ise orada ağırlıklı dersler fen bilimleri alanında olmalı" ifadelerini kullandı.



"Büyük yatırımlar şehri değiştiriyoruz"

Düzce’nin demografik yapısının büyük zenginlik arz ettiği, ekonomik ve kültürel anlamda büyük atılımların yanı sıra şehre katkı sağlayacak projelere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce’de demografik zenginlik var. Her ilden vatandaşımız bulunuyor. Bunu vurgulamak adına 81 ilden gelecek taşlarla anıt eser yapacağız. Öte yandan şehrimizde içme suyu altyapısı değişiyor. Yüzde 50 su kaçağı var. Şehir şebekesi arıtması yenileniyor. Arıtmayı yeniliyoruz. Bunlar büyük yatırımlar ve şehrimizin hem gelişmesini hem de yaşadığı sorunları sona erdirecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.