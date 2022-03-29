Kolon kanserine dikkat çektiler

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– Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı ekipler kent merkezinde açtıkları stant ile KolanKalınbağırsak kanserine karşı vatandaşı bilgilendirdiler.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri Düzce Kent merkezinde Krempark alışveriş merkezi önünde stant açarak Kolorektal (kolonkalın bağırsak) kanserine dikkat çektiler. Görevli sağlık ekipleri standı ziyaret edenlere kanser hastalığı ve erken teşhisin önemi konularında bilgilendirmeler yapılarak, hazırlanan broşürlerin dağıtımı yaptılar.

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