Başkan Özlü, gençlerle bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Artı Kariyer Topluluğu üyesi gençlerle bir araya geldi. Başkan Özlü, Konuralp Antik Tiyatro alanında buluştuğu üniversite öğrencileriyle keyifli bir gün geçirdi.

Faruk Özlü, gençlere verdiği değeri ve önemi her fırsatta onlarla bir araya gelerek göstermeyi sürdürüyor. Gençlere zaman ayırmaya özen gösteren Başkan Özlü, Konuralp Antik Tiyatro Kazı Alanında gençlerle buluştu. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençlerle bir araya gelmekten büyük keyif aldığını belirten ve gençlerin her biri ile ayrı ayrı ilgilenerek sorularını yanıtlayan Başkan Özlü, “Hayatımıza anlam katan gençlerimizle antik tiyatro alanımızda keyifli bir gün geçirdik. Onlarla birlikte olmaktan, geleceğe umut dolu bakışlarından duyduğumuz mutluluğu kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Hepsi bir pırlanta ve ülkemizin aydınlık geleceği olarak parlıyorlar. Bundan sonra da farklı etkinliklerle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Program, gençlerin Başkan Özlü ile hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.

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