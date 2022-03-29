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İtfaiyeciler bu kez kan vererek hayat kurtardı İtfaiyeciler hayat kurtarmaya devam ediyor

İHA

İtfaiyeciler bu kez kan vererek hayat kurtardı İtfaiyeciler hayat kurtarmaya devam ediyor

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Kızılay Düzce Şubesine kan bağışında bulundu. İtfaiyenin 30 gönüllü bağışçısı Düzcelileri kan vermek için Kızılay'a davet etti.
Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne bağlı 30 personel Kızılay Kan merkezinde kan bağışında bulundu. Yoğun mesai temposunun arasında kan merkezine giderek bağışta bulunan gönüllü personeller Düzcelilere de kan bağışı çağrısında bulunarak; "Bizler yoğun mesaimiz arasında gönüllü olarak kan bağışında bulunduk. Bunu belirli aralıklarla yapıyoruz. İşimiz gereği can ve mal kurtarıyoruz. Kan vermek de can kurtarmaktır, biz de bugün kan vererek can kurtardığımıza inanıyoruz. Aynı zamanda kan vermek insan sağlığı için de çok önemli. Zinde kalmak için her sağlıklı insanın kan vermesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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