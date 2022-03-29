Ağız bakımında yenilik

– Düzce Üniversitesi'nde üretimi yapılan Arı Mucizesi ürünleri arasında yer alan Apidemica Propolis Sprey, ağız bakımında hassas olanlara büyük yenilik sunuyor.

Propolisin ağız kokusunu giderme ve diş hassasiyetlerine karşı olumlu etki gösterdiği, diş çürüklerinde antimikrobiyal özelliğe sahip olduğunu bilimsel çalışmalarla kanıtlayan Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi, Apidemica Propolis Sprey’i üretti. Arı Mucizesi Akademi’ye göre propolis, içerik olarak katıldığı her formülasyonda etkin özellikleriyle ortaya çıkıyor. Sprey formdaki propolisin, ağız içi bakımından ağız yaralarının iyileştirilmesine, ağız kokusunun giderilmesinden boğaz ağrısı ve yanmasını yatıştırmaya kadar pek çok olumlu etki gösterdiği belirtildi. Homojen yapıdaki özel formüllü sprey, düzenli kullanıldığında istenmeyen ağız kokularının giderilmesini sağlarken, ağız içi flora dengesini de koruyor. Arı Mucizesi’nin ürettiği Apidemica Propolis Sprey, propolisin yanı sıra udi hindi, oleuropein, çinko, karadut ve bor ile zenginleştirildi. Günlük ağız içi bakımını sağlamak için Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında özel olarak geliştirilen sprey, düzenli kullanıldığında ağız içi florasını korumaya yardımcı oluyor.

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