Düzceli kadınların Ramazan hazırlığı Binbir zahmetle yapılan yufkalar, Ramazan sofralarına lezzet katacak

– Düzce'de güneşli havayı fırsat bilen kadınlar iftar ve sahur sofralarında tüketilmek üzere yufka ekmeği yapıyor.

Konuralp Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, Ramazan ayı hazırlıklarına devam ediyor. Kadınların sabahın ilk ışıklarında başlayıp akşam saatlerine kadar süren zahmetli çalışması neticesinde yapılan yufkalar, iftar ve sahur sofralarına ayrı bir lezzet katıyor. Bir araya gelen kadınlar, özenle açtıkları yufkaları taş fırında pişiriyor. Kızları ve gelinleriyle Ramazan'a hazırlık yaptığını söyleyen 65 yaşındaki Kevser Duranoğlu, "Hava çok güzeldi. Bizde 'Ramazan yufkası' yapalım dedik. Ramazan için simit, yufka gibi kuru, el işi yiyecekler hazırlıyoruz. Bu yiyeceklerin yanı sıra makarna, mantı açıyoruz. Yufkaları da hem iftar hem de sahurda pilavla yemek için hazırlıyoruz. Yufka hazırlamak kolaydır, herkes yapabilir. Normalde su, tuz un ile yapılır ama Ramazan olduğu için içine yumurta ve süt de koyuyoruz" dedi.

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