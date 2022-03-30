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Türkiye’ye örnek oluyor

İHA

Düzce Üniversitesi; Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı "Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi" iş birliği protokolü çerçevesinde, özel gereksinimli öğrencileri Konuralp Yerleşkesi'nde konuk etmeyi sürdürerek örnek oluyor.

Türkiye’ye örnek oluyor

Düzce Üniversitesi; Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı “Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi” iş birliği protokolü çerçevesinde, özel gereksinimli öğrencileri Konuralp Yerleşkesi’nde konuk etmeyi sürdürerek örnek oluyor.
Bir ilki hayata geçiren Düzce Üniversitesi, ilde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini konuk ederek üniversite deneyimi yaşamalarına imkan sağlıyor.
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Yusuf Akemoğlu’nun koordinatörlüğündeki proje çerçevesinde Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin karşıladığı konuk öğrenciler ilk olarak Eğitim Fakültesi daha sonra Fen Edebiyat Fakültesi’ni ziyaret etti. Fen Edebiyat Fakültesi’nde; Biyoloji, Kimya, Fizik ve ArkeoAntropoloji Laboratuvarları’nı ziyaret eden konuk öğrenciler, Karavana Mutfağında yemek yedi. Son olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda organize ettiği Müzik Durağı Konserine katılan öğrenciler, şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.
Etkinlik ile üniversite hayallerini gerçeğe dönüştüren özel öğrenciler, kampüs yaşamının tüm güzelliklerini Düzce Üniversitesi’nde yaşayarak hayatlarına güzel hatıralar ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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