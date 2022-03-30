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Bal “Destek verilemiyorsa ürün hiç satılmamalı”

İHA

Bal “Destek verilemiyorsa ürün hiç satılmamalı”

– Bilsoft Yazılım Teknik Destek Müdürü Gökhan Bal, hızla dijitalleşen dünyada yazılım hizmetleri desteğinin çok daha önem arz ettiğinin altını çizdi.
Bilsoft Yazılım Teknik Destek Müdürü Gökhan Bal, şirketler için hayati önem taşıyan ve hızlı alımsatımın önem kazandığı yeni düzende artık hiçbir aksaklığın olmaması için destek hizmetlerinin anında çözümlenmesi konusunda açıklamalarda bulundu.
Bal, firmaların ticari hayatlarını sürdürebilmeleri için daima farklı tedarikçilerden ürün ve hizmet satın aldığını ve hizmetlerin devamı için satış sonrasında verilen desteğin büyük önem teşkil ettiğini aktardı. Hızla dijitalleşen dünyada yazılım hizmetleri desteğinin çok daha önem arz ettiğinin altını özellikle çizdi. Desteğin yetersiz ve çözüm hızının yavaş olması esnafların işlerini daha da zorlaştırdığını aktararak destek verilemeyecekse ürün veya hizmet tedarikinin yapılmamasının daha isabetli olacağını vurguladı.
Bal, “Bilsoft olarak 2005 yılından beri 10 binlerce kullanıcıya verdiğimiz destek hizmetleri sayesinde ciddi tecrübelerimiz oluştu. Bu tecrübelere dayanarak, satış sonrası hizmet açısından tüketicilere kısa süre içerisinde yanıt vermek ve mevcut sorunlarına hızla çözüm bulmaya çalışmak müşteri memnuniyetini sağlamanın en önemli adımlarından biri olduğunu hep göz önünde tuttuk. Özellikle, yazılım programları söz konusu olduğunda iş daha da ciddiye biniyor. Firmalar önemli ticari bilgilerini programlara aktarıyor ve bu hayati önem taşıyor. Bu öneme istinaden Bilsoft ekibi, kullanıcıların teknik desteğe daha rahat ve hızlı erişimi için VIP Destek sistemini devreye soktu. Bu sistem sayesinde, destek isteyen KOBİ'lerin sorunlarını anında çözebilmelerini ve iş süreçlerinin kesintiye uğramadan verimli bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Tek aramayla, beklemeden anında destek ekibine bağlanmanın büyük bir özgürlük olduğunu düşünüyoruz. VIP kullanıcılarımız da bu konudan gerçekten çok memnunlar” dedi.
Bal, KOBİ’lerin bu sıkıntılarına çözüm olarak sadece telefon görüşmesi ile değil birçok iletişim kanalından da teknik destek hizmeti verdiklerini ve WhatsApp, Telegram, BiP, eposta, sosyal medya gibi iletişim kanallarından ulaşanlara da anında destek hizmeti sunduklarını belirtti.
Bilsoft Ön Muhasebe programının sağladıkları teknik destek hizmetleri nedeniyle Türkiye'deki KOBİ'lerin en çok tercih edilen programlardan olduğunu ve şu ana kadar 100 binden fazla kullanıcıya ulaştıklarını belirten Bal, Bilsoft ön muhasebe programı, işletmelerin ihtiyaç duydukları efatura ve earşiv gibi edönüşüm hizmetleri, eticaret, banka entegrasyonu, sanal tahsilat, hızlı satış, üretim takibi gibi KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu işlemleri içeren geniş bir program olduğunu belirtti.

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