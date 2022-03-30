Off-Road tutkunları adrenalin dolu bir gün geçirdi

– Düzce Safari ve OffRoad kulübü üyeleri, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından rota değiştirerek bu sefer Korugöl'e tırmandı. Önce çamurlu yollardan geçen ekipler, daha sonra dere içinden geçerek araçlarını yıkadı.

Geçtiğimiz hafta Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yer yer kar kalınlıkları 60 santimetreyi geçti. Bu durum sonrasında OffRoad tutkunları da yine gaza basarak yaylaların yolunu tuttu. Her hafta Sinekli, Torkul, Balıklı gibi yaylalarına giden adrenalin severler, bu hafta rota değiştirerek Koru Göl’e tırmandı. Elmacık dağlarına doğru tırmanarak Korugöl’e ulaşan OffRoad tutkunları, çamurlu araziler ile güzergahın yolunu da trafiğe açtı. 4x4 arazi araçları ile gidilen yollarda dere yataklarından da geçen sürücüler, çamurlanan araçlarını da dere yatağında temizledi.

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