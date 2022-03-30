Düzce'deki feci kazadan ikinci acı haber geldi

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– Düzce'de akşam saatlerinde motosikletin yayaya ve bisiklete çarpması neticesinde meydana gelen kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ağır yaralanan 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü de gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza, dün akşam saatlerinde DüzceZonguldak D655 Karayolu Beyciler Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Işık idaresindeki 34 ELL 461 plakalı motosiklet, 17 yaşındaki Kadir Özçelik idaresindeki bisiklet ve yaya R.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kadir Özçelik, Emrah Işık ve R.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Düzce Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü 17 yaşındaki Kadir Özçelik gece saatlerinde yaşamını yitirmişti. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Emrah Işık'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

R.K.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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