‘Bir Şiir Bir Nefes’ yarışması yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlemiş olduğu Kültür ve Sanat Yarışmaları dahilinde “Bir Şiir Bir Nefes” adlı Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması Düzce’de de yapıldı. İl birinciliği yarışmasında 4 kategoride yarışan gençlerden 1317 yaş kız kategorisinde Elanur Çelik, erkek kategorisinde Taha Arda Tezcan, 1825 yaş bayan kategorisinde Sinem Tekin, erkek kategorisinde Melih Bülbül birinci oldu. Yarışmada birinci olanlar Samsun’da yapılacak Karadeniz Bölge Finalinde Düzce’yi temsil edecek.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, gençlerin şiiri güzel okuma gayreti taşıdıkları bu yarışmada şiire kanadı değen her canlının şiirce yaşamaları temennisinin ön planda tutulduğunu söyledi.

