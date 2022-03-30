Taşlı ailesinin acı günü

– Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Genel Başkan vekili ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı’nın babası emekli Emniyet Müdürü Dursun Ali Taşlı son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Genel Başkan vekili ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı’nın babası emekli Emniyet Müdürü Dursun Ali Taşlı dün hayatını kaybetti. Dursun Ali Taşlı evinde alınan helalliğin ardından cenaze namazı Konuralp Taşlı Mahallesi’nde öğlen namazına müteakip aile kabristanlığında kılındı. Cenaze namazına Ankara Valisi Vasip Şahin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay ve eski Düzce Valisi Ali Fidan ile çok sayıda üst düzey protokol üyesi, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş insanları ve vatandaşlar katılım sağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Emekli Emniyet Müdürü Dursun Ali Taşlı son yolculuğuna uğurlandı.

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