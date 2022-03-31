Üç ayda 9 engelli rampası yapıldı

Düzce Belediyesi, engelli vatandaşların kaldırımları rahatlıkla kullanabilmesinin yanı sıra evlerine de rahatça girip çıkmalarını sağlamak amacıyla engelli rampaları oluşturuyor. Ekipler, talepler doğrultusunda engelli bireyin yaşadığı 9 apartmanın girişine rampa yaptı.

Düzce’nin dört bir yanında kaldırımları yenileyen, düzenleyen ve vatandaşların güvenli bir şekilde kullanımına sunan Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, engelli vatandaşların rahatlığı ve sağlığını da unutmuyor. Vatandaşlardan gelen talepleri anında cevap veren müdürlük, engelli vatandaşları mağdur etmiyor. 2022 yılının ilk üç ayında engelli vatandaşın yaşadığı 9 apartmanın girişine rampa yapan ekipler, gelen taleplerde engelli vatandaşlara öncelik veriyor.

Öte yandan Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte hem kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu hem de mahallelerde bozulan ya da eksik olan bölgelerde kaldırım yapmaya devam ediyor.

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