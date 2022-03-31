En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Okul Sporları Gençler B Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Düzce’de başladı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı erkeklerde 13, kızlarda ise 14 takımın mücadele edeceği Okul Sporları Gençler B Bilek Güreşi Grup Müsabakaları 18 Temmuz Spor Salonu’nda başladı.

Erkeklerde Bartın, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak ve Eskişehir kızlarda ise Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak ve Eskişehir gruptan çıkmak için mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.