Minik öğrenciler Kültür Merkezinde kitap okudu

– Düzce’de faaliyet gösteren özel bir anaokulunun öğrencileri, ‘Kütüphane Haftası’ dolayısıyla Düzce’nin sanat ve kültür etkinliklerinin adresi Kültür Merkezini ziyaret etti.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi, minik misafirlerine ev sahipliği yaptı. Özel bir anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, kültür merkezini ziyaret ederek keyifli ve farklı bir gün geçirme imkanı buldu.

Kültür Merkezi içerisinde yer alan tiyatro salonlarını ve kurs alanlarını gezen 36 öğrenci, kitapları sevmeleri ve kitaplar hakkında güzel bilgiler öğrenmeleri için ‘Kütüphane Haftası’ dahilinde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine de katıldı.

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından ağırlanan ve kültür merkezinin işleyişinin yanı sıra gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel etkinlikler hakkında bilgilerinde verildiği minik öğrencilerin keyifli ve öğretici bir gün geçirmesi sağlandı.

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