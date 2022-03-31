Havaların ısınması ile caddeler su ile yıkandı

– Cumayeri ilçesinde cadde ve sokaklar baharın gelmesi ile birlikte su ile yıkandı.

Bahar aylarının gelmesi havaların ısınması ile Cumayeri Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan park ve bahçelerde temizlik ve çiçeklendirme çalışması yapılırken bir yanda da ağır geçen kış şartları sonrası kirlenen cadde ve sokaklar su ile yakındı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Halkımızın daha güzel bir şehirde yaşaması için ekiplerimiz cadde ve sokaklarda çalışmalarına hız verdi. Daha güzel bir Cumayeri ilçen gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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