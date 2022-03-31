Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

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– Düzce'de 29 Mart Salı günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kadir Özçelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Beyciler Kavşağında meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kadir Özçelik için cenaze töreni düzenlendi. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kadir Özçelik’in cenaze törenine Düzce Valisi Cevdet Atay, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve yakınları katıldı. Özçelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

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