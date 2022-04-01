Sağlık Müdürü Yılmaz acil servisi inceledi

– Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi Acil servis alanında incelemelerde bulundu.

Düzce’de sağlık alanında çalışmaları sürekli denetleyerek vatandaşlara daha iyi hizmet alması için çalışan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi ziyaret etti. Burada personeller ile bir araya gelen Yılmaz, acil serviste incelemelerde bulundu. Özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkürlerini ileten Yasin Yılmaz, daha sonra hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

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