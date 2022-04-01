Kadın Kur'an kursu hizmete açıldı

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– Düzce'de Karaca Kuba Cami altında bulunan bölüm, kadınlar için Kur’an kursuna dönüştürüldü.

Karaca Mahallesi'nde bulunan Kuba Cami'nde, Düzce Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle kadın Kur'an kursu açıldı. Açılış törenine, İl Müftüsü Rüstem Can, İl Müftü Yardımcısı Derya Topalcık, Eski Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asım Keleş ve vatandaşlar katıldı. Müftü Rüstem Can, maddi ve manevi desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Karaca Kuba Cami Kadın Kur’an Kursu, dua ve kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

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