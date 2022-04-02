Körpeşler anaokulunda değerlendirme toplantısı yapıldı

– Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, ana okulu müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Düzce’de anaokullarının çalışmaları, öğrencileri ve diğer teknik konularla ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Bu dahilde Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Şube Müdürü Ahmet Girgin, Körpeşler anaokulunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Merkezde bulunan bağımsız anaokulu müdürlerinin katılım sağladığı değerlendirme toplantısında okulların son durumu ile öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri konuşuldu.

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