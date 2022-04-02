Trafiği jandarmadan öğrendiler

Düzce’de Jandarma trafik ekiplerinin ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimleri devam ediyor. 92 öğrenci trafik kurallarını uygulamalı olarak jandarmadan öğrendiler.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilkokul öğrencilerine yönelik olarak trafik eğitimleri devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu’nda eğitim gören 54 öğrenci ile Çilimli Esenli İlkokulu’nda eğitim gören 38 öğrenciye Melen Park Jandarma Eğitim parkurunda trafik eğitimi verildi. Geleceğin sürücüsü miniklere jandarma trafik ekipleri tarafından genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk ve trafikte dikkat edilecek konular hakkında bilgiler aktarıldı.

Anlatılanları dikkatle dinleyen minikler daha sonra öğrendikleri bilgileri akülü arabalara binerek trafik eğitim parkurunda uyguladılar.

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