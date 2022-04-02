Gölyaka Meslek Yüksek Okulunda görev değişimi

CHP'li Salıcı: Tek bir oyumuzu bile vermeyiz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Cem Arslan atandı.

Gölyaka Meslek Yüksek Okulu’nda genel sekreterliklerde görev değişikliğine gidildi. Uzun yıllar Gölyaka’da görev yapan Cem Arslan, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na Genel sekreter olarak atandı. Arslan’dan boşalan koltuğa ise Harun Akçay atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.