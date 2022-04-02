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Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu Hasanlar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

İHA

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu Hasanlar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

– Düzce'de geçtiğimiz yıl kuraklık sıkıntısı sebebi ile boşalan Hasanlar Barajı, bu yıl etkili olan kar yağışı sonrasında su seviyesi yükseldi. İstanbul’a su gönderen baraj yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
İstanbul’a su sağlayan önemli noktalardan biri de Düzce’nin Yığılca ilçesinde yer alan ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan Hasanlar Barajı sonbahar aylarında son yılların en kurak dönemini yaşadı. Su seviyesinin yüzde 15’lere kadar gerilediği baraj gölünde bu yıl etkili olan kar yağışları sonrasında barajdaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Dağlarda halen daha erimeyen karların olması sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına baraj kapakları günlük düzenli olarak açılırken, 48 yıllık baraj Türkiye’nin en büyük hacimli barajlarından birisi olarak görülüyor.

“Bu yağışlar çok iyi geldi”
Düzce’de ayrıca 27 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren Hasanlar Barajı bir yandan da elektrik üretimi yaparken, barajın dolu olduğunu gören vatandaşlar ise bölgeye akın etmeye başladı. Arkadaşları ile bölgeye gezintiye çıkan Özlem Şahin, “Bu yıl kış çok çetin geçti. Daha geçtiğimiz haftaya kadar Düzce’de kar yağıyordu. Bu çetin geçen kış sonrasında Hasanlar Barajımız doldu. Ben bu barajın geçtiğimiz yıl kuru halini de görmüştüm. Küresel ısınmadan sonra bu yağışlar çok iyi geldi. Umarım barajlarımız her zaman bu şekilde dolu olur” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Hasanlar Barajı’ndaki doluluk, havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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