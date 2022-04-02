İmam Hatipte TUBİTAK fuarı açıldı

– Düzce Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu’nda bilim fuarı açıldı. Öğrencilerin hazırladığı projeler büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği TUBİTAK 4006 Bilim fuarı açıldı. Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’ın katılımı ile açılan bilim fuarda öğrencilerin çalışmaları tek tek incelendi. Vali Atay, daha sonra okulun diğer alanlarında da incelemelerde bulunarak projelerin ortaya çıkmasında emeği ve enerjini harcayan öğrencileri, onları destekleyen ve teşvik eden öğretmenleri ile okul yöneticilerine tebriklerini iletti.

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