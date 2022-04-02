Kitap kafenin projesi tamamlandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Konak Gazinosu olarak bilinen alana yapılacak olan KitapKafe ve çok amaçlı salon konser, imza günleri, konferans ve dinletilere de ev sahipliği yapacak.

Başkan Özlü, içerisinde birçok etkinliğin düzenlenebileceği şehrin en modern kütüphanesi için geri sayımın başladığını açıkladı. Uzunmustafa Mahallesinde bulunan Konak Gazinosunun kaldırılmasının ardından 4 bin 600 metrekare parsel üzerindeki alanda proje hazırlıkları tamamlanan modern kitapkafenin yapımına kısa süre içerisinde başlanacak. İlaç firması sponsorluğunda gerçekleştirilecek bina inşaatında mevcut yeşil alanlar da korunarak doğayla bütünleşmiş bir tasarım ortaya konulacak.

İçerisinde kitap söyleşi alanı, ilkokul çağındaki çocuklar için tanıtım ve eğitim amaçlı etkinlik alanları, konferans ve dinleti salonu, imza günü, konser ve sinema gecelerinin düzenlenebileceği bölümlerin bulunacağı kitap/kafe ile Düzce en modern kütüphanesine kavuşmuş olacak.

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