Dijital çağda iletişim semineri gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Dijitalleşen Çağda İletişim Semineri Eğitmen Mustafa Önül’ün sunumuyla gerçekleştirildi.

Seminere; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve firma yetkileri ve davetliler katılım sağladı. Seminerde, iletişim tarihinin süreci, iletişim ve iş dünyası, dijitalleşen dünya dijitalleşen iş hayatı, yeni dijital mesleklerin ortaya çıkması, iş ve sosyal hayatta mutlu huzurlu olabilmek için hangi becerilerimizi nasıl geliştirebiliriz? gibi konu başlıklarında katılımcılara faydalı ve kullanışlı bilgiler verildi. Etkinlik sertifikası verilmesi ile son buldu.

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