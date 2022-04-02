İki okul arasında yabancı dil işbirliği

– Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi’yle yabancı dil alanında gelişim ve iş birliğinin artırılması amacıyla protokol imzaladı.

Protokol: Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Osman Dülger, ile Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dişçi arasında imzaladı. İş birliği protokolü; her iki kurum arasında, yabancı dil alanında gelişim, iş birliği, düzenlenecek eğitim faaliyetleriyle ilgili planlama, uygulama ve organizasyon gibi konulara ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsıyor. İki kurumdaki öğrencilerin yabancı dil gelişimlerini destekleyecek seminer, çalıştay, eğitsel oyunlar, kulüp faaliyetleri gibi etkinliklerin organize edilmesi; öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi; lise öğrencilerinin üniversite seviyesinde gerçekleştirilen İngilizce eğitim öğretim faaliyetlerini yakından tanımalarını sağlayacak çalışmaların gerçekleştirilmesi konularında önemli iş birliği çalışmaları yürütülecek.

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