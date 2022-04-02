Ankara Valiliği ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği bağımlılıkla mücadelede “Ben Olsaydım…” temalı çalıştay, yapıldı.

Alkol, tütün, uyuşturucu, kumar, teknoloji bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon, mücadelenin sosyal, eğitim ve çevre yönü, mücadelenin emniyet ve adli yönü, mücadelede iletişim ve medyanın ve kurumlar arası koordinasyonun önemi olmak üzere bağımlılıkla mücadele on masada 10 konu içeriği tartışıldı. Tartışmaların ardından masalarda konu ile ilgili öneriler rapor haline getirilerek katılımcılarla paylaşıldı.

Bağımlılık sorununa farklı pencerelerden bakarak “Ben olsaydım…” ile başlayan çözüm önerileri ile farklı kurum ve kişiliklerin bağımlılık sorununun çözümüne yönelik farklı bakış açıları değerlendirilmiş oldu. Bağımlılık sorununun arz yönü, talep yönü, iletişim yönü, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek için yapılacak çalışmalar ve öneriler sunuldu.

Mücadelenin Sosyal, Eğitim ve Çevre Yönü, Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen koordinatörlüğünde konuşuldu ve raporlandı. Çalıştayın önemli özelliklerinden biri de çok farklı iş ve mesleklerin, bağımlıların ve bağımlı yakınlarının da konuyu tartışmasıydı. Çalıştayın, tüm Türkiye’de 81 ilde aynı şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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