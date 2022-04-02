Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, bir binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 2 bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Düzce Yeşiltepe Mahallesi 1208 Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatının tamamını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralandıkları belirlenen 2 bina sakinine müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-04-02 18:35:35



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